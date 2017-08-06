Ağaca çarpan iki gencin feci ölümü

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında İsmet İnönü 2 Caddesi Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Eczacılık Fakültesi yakınında meydana geldi. Hasan Yılmaz yönetimindeki 26 RL 486 plakalı otomobil, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. İkiye bölünen otomobilde sürücü Hasan Yılmaz ile yanında oturan arkadaşı Umut Kayır kaza yerinde öldü. Ölen 2 gencin cesetleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: DHA
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