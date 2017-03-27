Ağır yaralı asker kurtarılamayarak şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları'nda güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Yüksekova İlçesi'ndeki Dağlıca Bölgesi'nde Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan İkiyaka Dağları'nda güvenlik güçleri 25 Mart'ta operasyon başlattı. Dün gün boyunca devam eden hava destekli operasyonda, sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 22 terörist ölü ele geçirilerek terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Bu operasyonlar sırasında 1 asker de ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan asker için bugün Hakkari'de tören yapılacak.
Niğde'ye şehit ateşi düştü
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Düztepe mevkiine personel ve malzeme indiren askeri helikoptere PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Uçak/Helikopter (UH) Teknisyeni Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana şehit oldu. 33 yaşındaki şehit Astsubay Altınalana'nın acı haberi, Niğde'nin Altunhisar İlçesi'nde oturan ailesini yasa boğdu.
Bölgede sürdürülen operasyon kapsamında dün Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Düztepe Mevkii'ne personel ve malzeme indiren helikoptere, teröristlerce açılan ateş sırasında başından vurulan 2 çocuk babası Astsubay Gökhan Altınalana ağır yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana kurtarılamadı.
Altınalana'nın şehit olduğu haberi Niğde'nin Altunhisar İlçesi'nde oturan ailesine askeri görevliler tarafından bildirildi.
Şehit Astsubay Altınalana'nın cenazesi, memleketi Altunhisar'ın Ulukışla Köyü'nde toprağa verilecek.