AGİT açıkladı: Şaibeli oy oranı 2.5 milyon!

Referandum sonrası tartışmalar bitmiyor. Şaibeli oyla ilgili AGİT'ten açıklama geldi. AGİT, 2,5 milyon oyun şaibeli olduğunu söyledi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Avusturyalı üyesi Alev Korun, yaklaşık 2.5 milyon oyun 'şaibeli' olduğunu söyledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (



Reuters'ın haberine göre; AGİT'in Avusturyalı üyesi Alev Korun, Viyana merkezli ORF radyosuna yaptığı açıklamada yaklaşık 2.5 milyon oyun 'şaibeli' olduğunu iddia etti. Mühürsüz zarf tartışmasını da dile getiren Korun, "Yaklaşık 2.5 milyon oyla oynanmış olabileceğine dair şüphe var." dedi.

"YASAYA AYKIRI DAVRANDILAR"

Korun ORF Radyosu'na demecinde, "Bunun sebebi, kanunların sadece resmi zarflara izin vermesi. Fakat Yüksek Seçim Kurulu, yasaya aykırı biçimde, resmi mührü olmayan zarfları kabul etti." dedi.



Türkiye'deki referandum sürecine gözlemci gönderen AGİT dün yaptığı açıklamada YSK'nın tavrının hukukla çelişkili olduğunu açıklamış, referandumda taraflarının "eşit olmayan koşullarda" yarıştığını öne sürmüştü. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın ( AGİT ) Türkiye'deki referandum sonucuna ilişkin dün yaptığı basın toplantısının ardından bugün de açıklamalarda bulundu.Reuters'ın haberine göre; AGİT'in Avusturyalı üyesi Alev Korun, Viyana merkezli ORF radyosuna yaptığı açıklamada yaklaşık 2.5 milyon oyun 'şaibeli' olduğunu iddia etti. Mühürsüz zarf tartışmasını da dile getiren Korun, "Yaklaşık 2.5 milyon oyla oynanmış olabileceğine dair şüphe var." dedi.Korun ORF Radyosu'na demecinde, "Bunun sebebi, kanunların sadece resmi zarflara izin vermesi. Fakat Yüksek Seçim Kurulu, yasaya aykırı biçimde, resmi mührü olmayan zarfları kabul etti." dedi.Türkiye'deki referandum sürecine gözlemci gönderen AGİT dün yaptığı açıklamada YSK'nın tavrının hukukla çelişkili olduğunu açıklamış, referandumda taraflarının "eşit olmayan koşullarda" yarıştığını öne sürmüştü.