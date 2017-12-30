Ağrı'da feci kaza: 4 kişi öldü!

Ağrı'da tırın otomobille çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da TIR ile çarpışan otomobildeki aileden 1'i bebek 4 kişi öldü. Kazada TIR sürücüsü de yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Hamur ilçesine bağlı Yoğunhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Tutak ilçesinden gelen Hakan Sayan idaresindeki 04 DD 003 otomobil ile karşı yönden gelen henüz ismi öğrenilemeyen 63 N 1602 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 aylık olduğu belirtilen Poyraz Eymen Sayan, sürücü Hakan Sayan, eşi Nalan Sayan, gelini Merve Sayan kaza yerinde yaşamlarını yitirdib Kazada yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.