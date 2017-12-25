Ahmet Şık'tan mahkeme başkanına tepki!

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada, mahkeme başkanı, Ahmet Şık'ın 'siyasi savunma yaptığı' gerekçesiyle sözünü kesti. Şık, "Davanın kendisi siyasi" diyerek sözünün kesilmesine tepki gösterince duruşmaya ara verildi

Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile 'Jeansbiri' hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutuklu olduğu 19 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasına devam edildi.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yayın danışmanı Doğan Satmış tanık olarak dinlendi. Verdiği bir röportajdaki ifadelerinin çarpıtıldığını belirten Satmış, "Bu arkadaşlarımızın hepsi FETÖ ile mücadele veren kişilerdir. Yaptıkları haberciliğin de gazetecilik faaliyeti çerçevesinde yaptıklarına inanıyorum" dedi.



AHMET ŞIK'IN SAVUNMASI, 'SİYASİ' GEREKÇEYLE KESİLDİ



Daha sonra söz alan sanıklardan Ahmet Şık savunma yapmak istediğini söyledi. Savunmasına başlayan Şık, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in ülke nüfusunun yüzde 8'nin şüpheli durumda olduğuna ilişkin bir açıklama yaptığını belirterek, "Çocuk ve engellileri çıkardığınız da bu rakam aslında ülke nüfusunun yüzde 15'inin devlet nezdinde şüpheli görüldüğü anlamına gelir" ifadesinde bulundu.



Savunmasının devamında "Karşımıza çıkan tablo şöyle; çoğulculuğa değil çoğunlukçuluğa sırtını dayayarak memleketin kendinden olmayanlarına değişik biçimlerde ve düzeyde terörist muamelesi yapan bir iktidar var. Terörist muamelesini akıl almaz suçlamalara dönüştüren iktidar güdümünde bir yargı var" ifadesini kullanan Şık, mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ tarafından siyasi savunma yaptığı gerekçesiyle uyarıldı.



Başkan, "Bu şekilde devam edeceksen sözünü keseceğim" dedi. Şık, "Davanın kendisi siyasi" diyerek savunmasında eleştirilerine kaldığı yerden devam edince, başkan duruşmaya ara verdi. Şık da, "Umarım siz de bu şekilde yargılanırsınız" diyerek mahkeme başkanına tepki gösterdi. İzleyicilerin de tepki göstermesi üzerine mahkeme salonu boşaltıldı.





DURUŞMAYA ALINMADI



Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davanın öğleden sonraki oturumuna başlandı. Mahkeme başkanı,



Ahmet Şık'ın yargılama düzenini bozduğu gerekçesiyle duruşmanın bundan sonraki oturumuna alınmayacağını söyledi.



Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile 'Jeansbiri' hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutuklu olduğu 19 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasına devam edildi.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın öğleden sonraki oturumuna geçilmeden önce mahkeme başkanı bir açıklama yaptı. Mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, "Ahmet Şık'ın protest bir kişi olduğunu herkes biliyor. Burayı arkadaşlarıyla slogan atacak hale getirmesi doğru değil. CMK 203,204 uyarınca yargılamanın düzenini bozmuştur. Bundan sonraki oturumunda bulunmayacaktır" dedi.



Daha sonra söz alan Şık'ın avukatı, mahkemenin bu kararına karşı çıkarak müvekkilinin söylediği ifadelerin savunma kapsamında olduğunu bu nedenle duruşmaya alınmasını talep etti. Duruşma savcısından görüşü soruldu. Savcı da mahkemenin kararına katıldığını belirterek avukatın talebinin reddedilmesini talep etti. Mahkeme başkanı da avukatın talebini reddederek Ahmet Şık'ın duruşmaya alınmayacağına karar verdiğini açıkladı. Duruşma devam ediyor.







Cumhuriyet Gazetesi davasında avukatlar heyetin çekilmesini talep etti



Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada, Avukatlar, Ahmet Şık'ın duruşmaya alınmaması kararının mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği şüphesine yol açtığı iddiasıyla mahkemenin 3 üyesinin de davadan çekilmesini talep etti. Mahkeme heyeti reddi hakim talebinin ciddi bir talep olduğunu ve değerlendirileceğini açıkladı. Bu nedenle duruşmada tanık dinlenmesine ara verildi. Savcıya görüşü soruldu.





SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ



Savcı, avukatların reddi hakim talebinin reddedilmesini talep etti. Savcı ayrıca, bir önceki ara karardaki koşulların ortadan kalkmadığı için tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.



Sanık ve avukatlarının tutukluluk durumlarına ilişkin beyanları alınıyor.



Söz alan tutuklu sanık Murat Sabuncu, Ahmet Şık'ın savunmasını yapamadığı ve aşağıda bekletildiğini bu nedenle kendisinin de savunma istemediğini ve aşağıda tutulan Ahmet Şık'ın yanına gitmek istediğini söyledi. Bu sözleri alkışlayanlar mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Duruşma devam ediyor.



Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma Silivri'ye alındı.