Ahmet Türk hakkındaki karar belli oldu

21 Kasım'da gözaltına alınan Ahmet Türk, tutuklanarak cezaevine gönderildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Kasım'da Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden alınan ve 21 Kasım'da evinde gözaltına alınan Ahmet Türk, bugün Mardin Adliyesi'ne sevkedildi. Türk tutuklanma istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Ahmet Türk gözaltına alındığı 21 Kasım'da, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti:



"Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Merkez Artuklu İlçe Belediyesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Emniyet Müdürlüğümüze intikal eden ihbarlar ve bilgiler kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015- 6522 soruşturma numarası üzerinden Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma kapsamında bu belediyelerin ellerinde bulunan imkan, araç ve yetkilerini PKK/KCK terör örgütünün ve üyelerinin lehine olacak şekilde kullanarak veya kullanılmasına göz yumarak, örgütün stratejisi doğrultusunda örgüte destek verdikleri veya yardım ettikleri şeklindeki ihbar ve bilgiler nazara alınarak ilgililer hakkında örgü üyeliği suçu kapsamında 21.11. 2016 günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, belediyelerin her kademesindeki tespit edilen şüphelilerle ilgili arama, el koyma ve gözaltı talimatı verilmiştir. Bu aşamada 22 şüpheli hakkında verilen talimatın gereği yerine getirilmiş olup, şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma dosyasında kısıtlılık (gizlilik) kararı alınmış olup, soruşturmaya bu şekilde devam edildiği, soruşturmanın safahatı ile ilgili ilerleyen aşamada yeniden bilgilendirme yapılacağı, kamuoyuna saygıyla duyurulur."



