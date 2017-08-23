Aileler bu habere dikkat! Balon bomba gibi patladı!

Bursa'da 3 yaşındaki Mira Sevinç'in elinde patlayon balon, küçük çocuğun ellerinin yanmasına neden oldu

Bursa'da geçtiğimiz cuma günü Necla ve Atilla Sevinç çifti, 3 yaşındaki kızları Mira için 5 TL'ye seyyar satıcıdan balon aldı. Ancak balon bir süre sonra küçük çocuğun elinde bomba gibi patladı. Küçük çocuk bir anda alevler içinde kaldı. Yapılan incelemede Mira'nın ellerinde ve sağ bacağında 2. derece yanık olduğu tespit edildi.



Mira, şimdi ise ellerindeki sinirler zarar görmesin diye tedavi görecek.



Olayı anlatan anne Necla Sevinç, kızına uçan balon aldıklarını, normalde uçan balonun içine helyum gazı konulduğunu ancak merdivenaltı üreticilerin daha ucuza mal edilen tehlikeli gazlarla balonları şişirdiğini söyledi. Aldıkları balonun kızının elinde bomba gibi patladığını anlatan anne, bir ateş topu oluştuğunu ve balonun naylonunun çocuğuna yapıştığını söyledi. Hemen duruma müdahale ettiğini söyleyen anne, kızında 2. derece yanıkların meydana geldiğini ve 10 gün boyunca pansuman olacağını anlattı.



Çocuk sahibi aileleri de uyaran Necla Sevinç, çeşitli karakterlerle süslü balonların hiç düşünmeden alındığını ancak böyle kötü şekilde sonuçlanabildiğini söyledi. Sevinç, sokak satıcılarından balon alınmaması gerektiğini de belirtirken, ailelere, "Çocuklarınızın bileklerinde bombayla gezmelerine müsaade etmeyin" diye seslendi.