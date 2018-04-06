Akademisyenlerin cenaze töreninde gergin anlar

Eskişehir'deki üniversite katliamında ölen 4 akademisyen için üniversitede tören düzenlendi. Acılı aileler, saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre tepki gösterip üzerine yürüdü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için üniversitede tören düzenlendi. Cenaze töreninde öldürülen akademisyenlerin yakınları saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre tepki göstererek üzerine yürüdü.





CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ



Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı üniversitede saat 11.00'de tören düzenlendi. Törenin ardından Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazeleri defnedilmek üzere Tokat, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak'ın cenazesi Kayseri, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'nun cenazesi de Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesine gönderildi.