Akar'dan bedelli askerlik için açıklama geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlik yapacakların eğitim tarihleri ve yerlerinin en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacağını duyurdu. ABD'nin PKK elebaşları hakkındaki kararı hakkında ilk kez yorum yapan Akar, "Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum" dedi

Akar'dan bedelli askerlik için açıklama geldi
07 Kasım 2018 Çarşamba 14:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama geldi. Akar, "Eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacak. 633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı, paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi" ifadesini kullandı.

ABD'nin PKK elebaşları hakkındaki kararı hakkında ilk kez yorum yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum. Bir taraftan PKK’nın elebaşılarına ödül  konulurken diğer taraftan da YPG’ye tırlarla, uçaklarla araç, gereç, silah,  mühimmat gönderilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bunun da bir an önce  düzeltilmesini bekliyoruz” dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bedelli asker #bedelli #akar #Milli Savunma Bakanı Akar
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