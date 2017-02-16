Akar: Gözümüz aydın, El Bab operasyonu bitti

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, bir grup gazeteciye, “Gözümüz aydın, El Bab operasyonu bitti” dediği bildirildi

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 'ın, bir grup gazeteciye, “Gözümüz aydın, El Bab operasyonu bitti” dediği bildirildi. DEAŞ'ın elindeki Suriye kasabası El Bab'ın terörden temizlenmesinin, Fırat Kalkanı operasyonunun en kritik hedeflerinden biri olduğu biliniyor

3 BİN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

DEAŞ'IN AVRUPA SORUMLUSU YAKALANDI

EN BÜYÜK ZORLUK DÖŞENEN MAYINLAR

Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'nun haberine göre Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, El Bab müjdesini Katar’da verdi. “Gözümüz aydın, El Bab operasyonu bitti” diyen Akar, bölgede arama tarama ve temizlik yapıldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerindeki gezisine katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, dün Katar'ın başkenti Doha'da bir grup gazete temsilcisiyle kısa bir sohbet yaptı. Sohbette Suriye'nin kuzeyinde devam eden TSK birlikleri ile ÖSO'nun birlikte yürüttüğü El Bab operasyonu ile ilgili gelişmeleri anlatan Genelkurmay Başkanı Akar, iki büyük bombalı tuzağın imha edildiğini, şu anda bölgede temizlik yapıldığını da sözlerine ekledi.El-Bab 'da bugüne kadar yapılan operasyonlarda 2 bin 852 DEAŞ'lı terörist, 357 PKK/PY D'li terörist etkisiz hale getirildi.2207 hedef, 3784 adet EYP , 69 mayın imha edildi.Fırat Kalkanı Harekâtı, 5 ay önce (24 Ağustos 2016) başladı.Karkamış'tan Cerablus'a giren 20 Türk Tankı, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı nokta operasyonlarla 15 saat gibi kısa sürede (akşam 19.00) Cerablus'u DEAŞ'tan temizledi.Harekâttan önce ağustos başlarında Suriye'deki Çobanbey ÖSO kuvvetleri tarafından ele geçirilerek, DEAŞ'tan temizlenmişti.DEAŞ için büyük önem taşıyan güneydeki Dabık da 16 Ekim 2016'da DEAŞ'tan kurtarıldı.10 Aralık 2016'da Türk askeri ve ÖSO, El Bab'a yanaşarak kuşatma operasyonlarına başladı.15 Şubat 2017'de operasyon sona erdi.Avrupa'daki DEAŞ terör olaylarının planlayıcısı ve Avrupa'dan örgüte eleman toplama görevlisi Ebu İbrahim El Fransi lakaplı Jonathan Jeffrey, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab şehrinde yakalandı.Jeffrey, DEAŞ'ın ilk Avrupa sorumlusu.Jeffrey'in Avrupa'dan topladığı elemanlar Suriye ve Irak'ta eğitime tabi tutulup eylemlere katılıyordu.ÖSO komutanlarından Udey Ebu Ali, ilçede önemli ilerleme kaydedildiğini ve savaşın merkezdeki sokaklarda sürdüğünü belirtti. ÖSO komutanı Marvan el-Hadi de "El Bab'da bomba yüklü araçlardan sonra karşılaştığımız zorlukların başında örgütün döşediği mayınlar geliyor" dedi.