Habertürk Gazetesi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın emir subayı Yarbay Levent Türkkan, mahkemede önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Türkkan’ın 40 sayfalık ifadesinden çarpıcı başlıklar:



IŞİD’DEN FARKI YOK



Hayatımda ilk defa hür irademle konuşuyorum. Gariban, zeki bir çocuktum, bana sahip çıkıldı, o yaşlarda kanıma girildiğinin farkında değildim. Ben vatan haini değilim. Hiçbir insan evladı kendi askerine, vatandaşına, polisine mermi sıkmaz. IŞİD’den hiçbir farkı yok. IŞİD de terör örgütü, bu da...



ABİLER ‘MEHDİMİZ’ DİYORDU



Ortaokuldayken askeri liseye girmem için benimle ilgilendiler. Sınavdan önce sınav sorularını verdiler. Soruların aynısı çıktı. Lise ve Harp Okulu’nda da abilerle görüşmeye devam ettim. Bu abiler hiçbir zaman asker olmaz, sivil olur. Gülen’i Mehdi olarak görüyorlardı. Abiler, “O bizim mehdimiz” diyorlardı. 3-4 ay himmet vermeyince, “Hz. Ömer malının yarısını bağışladı” diye örnekler veriyorlardı. Personel şubesinde subayından astsubayına, generaline kadar paralelci olmayan yoktur.



AKAR’I SEVİYORLARDI



Abiler Hulusi Akar’ı seviyordu. Akar’ın darbeyi kabul edeceğini zannediyorlardı. Darbeyi onun yöneteceğini düşünüyorlardı. Hulusi Paşa da Necdet Paşa da hiçbir şeyden şüphelenmedi. İkisini de babam gibi seviyordum. Seçim dönemlerinde bize karışmazlardı. AKP’ye oy veriyorduk. Dershane krizi yaşandıktan sonra “Hangi ilde hangi parti güçlüyse ona verin, HDP bile bunlardan iyidir” dediler. Biz burada CHP’ye oy verdik.



EVLERİNİ SORDU



Son olayda, ben emir subayı olduğum için Adil Abi benimle görüşürdü. Adil Abi herkesle görüşmezdi, Cemaat’te Genelkurmay Başkanı seviyesindedir. 13 Temmuz günü Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı Albay Orhan Yıkılkan, bana “Sen Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın, Efkan Âlâ ve MİT Müsteşarı’nın evini biliyor musun?” diye sordu. “Biliyorum” dedim. “1-2 saat sonra bir şeyler olabilir, sen hiçbir şey bilme ama yarına hazırlık yap, yanında kimlerin olacağını seç. Perşembe günü fiili olarak darbe olacak, yarın saat gece 03.00’te bütün kuvvet komutanları, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar 100 kadar bürokrat alınacak. Hazırlık yap. Gece senin evinde toplanacağız, komutanın konutuna ineceğiz helikopterle, komutanı alıp götürecekler” dedi.



AKIN ÖZTÜRK KUKLA



Telefonlar geliyordu. O esnada anladım, planlayıcı 94 mezunu subaylar. Hepsi kurmaydır. İşin başında Akın Öztürk Paşa olduğunu sanmıyorum, o sadece orada bir kukla. Bu işin bir numarası yok. Bence 94’lerin konseyi. Sabaha kadar 300 cevapsız arama geldi. Orhan Yıkılkan albay abilerle görüşüyordu. Birinden emir, talimat alıyor, koordine ediyordu. Akıncı’da birileriyle görüşüyordu ama Adil Abi mi başkası mı bilmiyorum. Adil çok önemli bir adam. Genelkurmay imamı olabilir.



PARTİGÖÇ PAŞA ETKİSİZDİ



Gece 02.00-03.00’ten sonra ne olduğunu sorgulamaya başladım. Gece Partigöç Paşa etkisizdi. Sabah olduğunda komuta ona kaydı. Teslim olma aşamasında komutayı aldı. Tankları, uçakları Orhan Albay yönlendiriyordu. Sonra Zekai Paşa’yı aradım, “Gelin bizi teslim alın” dedim.



İSİMLER PENSİLVANYA’DAN



Benim kod adım Ahmet. İsmi onlar seçiyor. Çocuklarınızın isimlerini bile onlar seçiyor. Bakın, paralelcilerin çocuklarının iki ismi vardır. İsmin biri Pennsylvania’dan gelir, diğerini kendiniz koyarsınız. 42 yıllık hayatım yalanmış. İnsanlığımdan utanıyorum. Hayatımı bina ettiğim her şey yalanmış.



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