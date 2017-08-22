Akaryakıt istasyonuna saldırıp, küçük çocuğu kaçırdılar!

Aksaray'da bir akaryakıt istasyonuna silahla saldıran maskeli 2 kişinin pompacıyı yaraladıktan sonra kaçırdıkları işyeri sahibi Galip D.'nin oğlu 11 yaşındaki E.S.D.'den bir ize rastlanmadı. Polis, E.S.D.'nin bulunması için çalışmasını sürdürüyor

Akaryakıt istasyonuna saldırıp, küçük çocuğu kaçırdılar!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ortaköy İlçesi Balcı Köyü yakınında Galip D.'ye ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Plakasız bir otomobille akaryakıt istasyonuna gelen maskeli 2 kişi, tabancayla pompacı olarak görev yapan Hasan Ekmen'i bacağından yaraladı. Ardından, işyeri sahibi Galip D.'nin o sırada istasyonda olan oğlu E.S.D.'yi otomobile bindirip kaçırdı.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı Ekmen, ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçırılan E.S.D.'nin bulunması için çalışma başlattı. İlçe genelinde yapılan geniş çaplı aramada Ekecik Mevkii'nde dağ yamacında saldırganların aracı terk edilmiş halde bulundu.  Saldırganların yakalanması ve E.S.D.'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aksaray #silahlı saldırı
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