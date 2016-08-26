2.el araç almak istiyorsunuz ancak teknik detaylardan hiç anlamıyorsunuz. O zaman güvenilir bir adresten oto ekspertiz hizmeti alarak araç hakkında gerçek bilgilere ulaşabilirsiniz. Ekiplerimiz konusunda deneyimli ustalardan oluşmaktadır. Teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanarak almak istediğiniz aracı olması gerektiği gibi inceler ve size tarafsız raporumuzu sunarız.

Araba almak önemsenecek bir iştir. Ayağınızı yerden kesecek olan arabanız aynı zamanda güvenliğiniz için de önemli bir argümandır. Tam da istediğim aracı buldum acaba sağlam mı diye düşünmeyin. Oto expertiz yaptırın ve içiniz rahat etsin. Kendinizi ve sevdiklerinizi güvenceye almak için en yeni ve gelişmiş modelleri almak zorunda değilsiniz. Sadece alacağınız aracın doğru araç olduğuna emin olmanız yeterli olacaktır.

Yaptığımız araç ekspertiz çalışmaları ile işten anladığını düşünenlerin bile dikkat edemeyeceği ayrıntıları gözler önüne sereriz. Beğendiğiniz aracın yanına giderek yaptığımız çalışmalar ile aracın durumu, eksikleri, masrafları ve verilen ücrete değip değmeyeceği net olarak anlaşılacaktır. Siz aracınızı seçin biz kontrollerini yapalım. Uzun yıllar kullanabileceğiniz arabanızı seçerken hassas davranmanız son derece önemlidir.