AKP'li Başkan'dan skandal Atatürk paylaşımları!

Mersin’de AKP Anamur Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki, Mustafa Kemal Atatürk için “Keşke olmasaydı, Türk’e benzemiyor” dedi. Hasan Baki, "Tarih yazılıyor. Aydınlık, Batı özentili devrim değil, İslam davası devrimidir bu" ifadelerini kullandı, tepkiler üzerine istifa etti



AKP İSTİFASINI İSTEDİ

Mersin’de AKP Anamur Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki, Twitter'daki hesabı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldı, "Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek var. Recep Tayyip Erdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır" ifadelerini kullandı.Hasan Baki'nin skandal tweetleri şöyle:– Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek va. #RecepTayyipErdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır!– Birinin babasının ve kendisinin doğum yeri Selanik ise Selaniklidir. Kimse Türk, Atatürk demesin. Orijinali Yunan yani, net. Benzemiyor Türk'e…– Tarih yazılıyor. Aydınlık, Batı özentili devrim değil, İslam davası devrimidir bu.AKP Anamur İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, Baki'nin istifasını istediklerini, kendisinin de istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, paylaşımların AKP'yi bağlamadığını da söyledi.