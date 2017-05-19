Akseki'de kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Akseki İlçesi'nde 55 yaşındaki Ömer Dikici yönetimindeki kamyonetle, 34 yaşındaki Mehmet Akif Yayla yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Konya'dan Antalya yönüne giden Ömer Dikici'nin kullandığı 42 ZK 319 plakalı kamyonet, saat 13.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Akif Yayla yönetimindeki 42 SK 803 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Akif Yayla yaşamını yitirirken, kamyonet şoförü Ömer Dikici ile otomobildeki 5 yaşındaki Zeynep Saklan, 32 yaşındaki Esra Yayla ve kızı 9 yaşındaki Sıdıka Zümra yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Sıdıka Zümra Yayla da yaşamını yitirdi. Esra Yayla'nın sağlık durumununun ise ağır olduğu belirtildi.



Olay yerindeki incelemeden sonra Mehmet Akif Yayla'nın cesedi Akseki Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra açıldı.



