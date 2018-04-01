Alara'ya acı veda... Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Okulunun Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Karademir'in cezaevinde bulunan anneannesi Hayriye Gündüz, cenazeye özel izinle katıldı. Gelin duvaklığı, yazması, avukatlık cübbesinin konulduğu tabutu, kadınlar omuzlarında taşıdı

Alara Karademir için Küçükçekmece'de bulunan Hacı Ömer Çetinsaya Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Alara'nın annesi ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle hükümlü bulunduğu Sivas Yarı Açık Cezaevi'nde cezasını çeken anneannesi Hayriye Gündüz, özel izinle katıldı. Taziyeleri Alara'yı büyüten dayısı Gencer Gündüz, dedesi Recep Gündüz ile yakınları kabul etti. Törene aile ve yakınlarının yanı sıra Alara'nın arkadaşları ve sevenleri katıldı.



TABUTA AVUKATLIK CÜBBESİ KONULDU



Alara Karademir'in tabutuna gelin duvaklığı, yazma ve avukatlık cübbesi konuldu. Anneanne Hayriye Gündüz, uzun süre tabuta başını koyarak gözyaşı döktü.



ARKADAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU



Alara'nın arkadaşları gözyaşına boğuldu. İlkokul arkadaşlarından Berfin Şafak Özer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Alara ile en son iki hafta önce görüştüklerini söyledi. Özer, "Kötü bir çocukluk geçirmişti. Hukuk okumaya başladı. Güçlüydü" dedi.



İlkokul arkadaşı Zeynep Yılmaz ise "İnanmak istemedim. Zaten annesi ve babasını kaybetti. Zor bir çocukluk geçirdi 'bu da olmamıştır' demiştim. Hala inanamıyorum." dedi.



KADINLAR CENAZE NAMAZINDA SAF TUTTU



Alara Karademir için helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip, cenaze namazı kılındı. Kadınlar da cenazede cemaat ile birlikte en önde saf tuttu.Cenaze namazının kılınmasının ardından, Alara'nın tabutu kadınların omuzunda cenaze aracına kadar taşındı. Tabutun aracına konmasının ardından, alkışlarla uğurlandı. Alara Karademir, Küçükhalkalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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