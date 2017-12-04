Aleyna Can cinayetinde yeni gelişme!

İstanbul Kartal'a erkek arkadaşıyla günlük kiralık evde buluşan ve burada başına tabanca ile ateş ederek öldürülen Aleyna Can'ın erkek arkadaşı yakalandı

Aleyna Can cinayetinde yeni gelişme!

İstanbul Kartal'da geçtiğimiz günlerde 17 yaşındaki Aleyna Can, ayrılmak istediği erkek arkadaşı ile buluşmaya gitmişti. Aleyna Can, günlük kiralık bir evde başından tabanca ile vurulmuş olarak bulundu. Polis, ailenin anlattıklarına ve kamera kayıtlarına bakarak harekete geçti ve Can'ın erkek arkadaşının peşine düştü.

Polis dün akşam erkek arkadaş Eser Devrim E.'yi yakaladı. Polis ekipleri önceki gün de kamera kayıtlarında gördükleri diğer 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan üç kişi polis merkezine götürüldü ve haklarında işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aleyna can #kartal #cinayet
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