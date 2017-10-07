Ambulansta oksijen tüpü patladı: Hasta yanarak öldü!

Burdur'da ambulansta 2 oksijen tüpü patladı. Patlama nedeniyle ambulansta bulunan hasta hayatını kaybetti

Ambulansta oksijen tüpü patladı: Hasta yanarak öldü!

Olay Burdur'un Yeşilova İlçesi'nde meydana geldi. Horoz Köyü'nde oturan 58 yaşındaki İsmail Sargın'ın rahatsızlanması üzerine ambulans çağrıldı. Eve gelen ambulans Sargın alarak Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Sargın, daha sonra da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasta ambulansla hastaneye gönderilirken yolda bilinmeye bir nedenle ambulansın içinde bulunan oksijen tüpü patladı. Patlama sonrası ambulansta yangın çıkarken, şoför Hamza Tokgöz aracı durdurdu. Ambulansta bulunan sağlık memuru Levent Yaman, anestezi teknikeri İbrahim Bölükbaşı ve Sargın'ın eşi Teslime Sargın kendisini ambulanstan dışarıya attı.

Alevlerin yükselmesi nedeniyle ambulansta bulunan ikinci oksijen tüpü de patladı. Birden bire alevler daha da artınca ambulansta bulunan İsmail Sargın çıkartılamadı. Olay yerine hemen itfaiye çağrıldı. Gelen itfaiye ekipeleri araçtaki yangını söndürürken, ambulanstan da İsmail Sargın'ın cesedini çıkardı.

Sargın'ın cenazesi morga kaldırılırken, ambulansta bulunan diğer kişiler ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #burdur #ambulans #yangın
Önceki Haber
Ankara'da korkunç olay: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti!
Sonraki Haber
Sarıklı polisten sonra Bakanlık harekete geçti!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.