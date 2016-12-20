Ameliyatta yapılan büyük hata, küçük kız kusunca ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bademcik ameliyatı olan 7 yaşındaki Ayça Yıldırım'ın boğazında unutulan gazlı bez, 3 gün sonra çocuğun kusmasıyla çıktı. Anne- baba, ameliyatı yapan doktor ile hastane yönetiminden şikayetçi oldu

Manavgat'a bağlı Doğançam Mahallesi'nde ailesiyle oturan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ayça Yıldırım bir süredir devam eden bademcik ve geniz eti şikayeti nedeniyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde küçük kızın bademciklerinin alınmasına karar verildi ve 14 Aralık'ta Kulak Burun Boğaz servisinde doktor Ş.K. tarafından ameliyat edildi. Kızı kontrol eden doktor Ş.K., durumun iyiye gittiğini söyledi. Ailesinin, yemek yiyememe ve sıvı içememe gibi şikayetleri üzerine doktor Ş.K., yeni ameliyat olduğunu ve çocuğun zorlanmaması gerektiğini belirtti.



'DOKTOR TABURCU ETTİ'



Ameliyatın ertesi günü akşam doktorun kontrole geldiğini ve isterlerse taburcu olabileceklerini söylediğini belirten anne Ayfer Yıldırım şunları anlattı:



"Ben de bir gece daha kalmak istediğimizi söyledim. Gece hemşireler odaya geldiğinde doktor tarafından taburcu edildiğimizi söyleyince çok şaşırdım. Ben de doktorla aramızda geçen konuşmayı anlattım. Hemşireler kalabileceğimizi ancak bize herhangi bir müdahalede bulunamayacaklarını, ayrıca ilaçlar için ücret alacaklarını, eve gidersek bu ilaçların ücretsiz olacağını söyledi. Bunun üzerine biz de hastaneden eve gittik."



'UYKUSU SIRASINDA NEFESSİZ KALDI'



Aynı gün gece gittikleri evde kızının uykusu sırasında nefessiz kaldığını fark ettiğini, sarsarak tekrar nefes almasını sağladığını kaydeden Ayfer Yıldırım, "Kızımız ameliyat gününden sonra ne konuşabildi, ne de bir şey yiyip içebildi. Kızım ameliyat olduğu tarihten bu yana sürekli istifra etti. 17 Aralık'ta ise sabah istifra etmeye çalışırken boğazından gazlı bez çıktı. Kızımın boğazında kalan gazlı bez ameliyat gününden bu yana kızımın hayatını tehlikeye soktu" diye konuştu.



'BAŞHEKİM YARDIMCISI AZARLADI'



Olayın ardından kızlarını aynı hastanede başka bir doktora gösterdiklerini anlatan Ayfer Yıldırım, doktorun 'kızın boğazında gazlı bez unutulmasının normal olmadığını' beyan etmesi üzerine hastane yönetimiyle konuşmak istediklerini anlattı. Yıldırım şöyle dedi:



"Hastane yönetimine gittiğimizde ise bu problemle hiç ilgilenilmediği gibi adını hatırlayamadığım Başhekim Yardımcısı bizi azarlayarak 'Sizi kim içeriye aldı, kim buraya yönlendirdi? Sizin şikayet edeceğiniz yer burası değil, başhekim de bu konuda bir şey yapamaz, nereye giderseniz gidin, nereye şikayet ederseniz edin, gidin mahkemeye dilekçe verin suç duyurusunda bulunun' diyerek odasından çıkarttı. Bizi hasta haklarına yönlendirdi."



'KIZIMIZ HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ'



Ameliyatı yapan doktor Ş.K.'nin ise kendilerinden özür dilediğini söyleyen baba Salih Yıldırım da şunları anlattı:



"Doktor Ş.K. aslında böyle bir şey olmaması gerektiğini, gazlı bezin yanlışlıkla unutulduğunu söyleyerek bizden özür diledi. Bu şekilde bademcik ameliyatı neticesinde gazlı bez unutulan bir çocuğun nefes borusunun tıkanması sonucu hayatını kaybettiğini öğrendik. Bu yapılmaması gereken çok büyük bir ihmal. Gece kızımızın nefes alamadığını fark etmeseydik kızımız da hayatını kaybedebilirdi. Kızım istifra ettiğinde gazlı bez çıkmasaydı ne olacaktı?"



ŞİKAYETÇİ OLDULAR



Salih ve Ayfer Yıldırım çifti Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na doktor Ş.K. ile Manavgat Devlet Hastanesi yetkilileri hakkında 'görevi ihmal ettikleri' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Manavgat Devlet Hastanesi yönetimi açıklama yapmazken, olayla ilgili hastane tarafından idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.