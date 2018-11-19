Anahtarı evde unutunca... Acı ölüm!

Adana'da anahtarını içerde unuttugu apartmanın 7'nci katındaki dairesinin balkonuna merdiven boşluğundaki camdan geçmek istediği öne sürülen Buse Kurt (20), düşerek yaşamını yitirdi

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Gece arkadaşı Oğuz G. ile eve gelen Buse Kurt, iddiaya göre anahtarını içeride unuttuğu için zile basıp kardeşinin kapıyı açmasını bekledi ancak kardeşi uyanmadı. Çareyi merdiven boşluğundaki camdan evin balkonuna geçmekte bulan genç kız, dengesini yitirip, 7'nci kattan aşağı düştü. Sesi duyup, balkona çıkan apartman sakinleri, yerde bir kadının yattığını görünce durumu polise ve 112 Acil Sağlık'a bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, beton zemine düşen genç kızın öldüğü belirlendi.

ANAHTAR, PASPASIN ALTINDA BULUNDU

İnceleme yapmak için 7'nci kattaki daireye çıkan polisler, paspasın altında anahtar buldu. Anahtarın genç kızın evine ait olduğunu saptayan polisler, Kurt'un arkadaşı Oğuz G.'yi ifadesini almak için karakola götürdü. Genç kızın cesedi polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.