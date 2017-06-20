Anaokulunda şok olay kameralara yansıdı!

Bolu'da anaokulunda bir öğrenciyi koridorda sürükleyerek sınıfa sokarken güvenlik kamerasına yansıyan öğretmen M.A. hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı

Sağlık Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Latife Hanım Anaokulu'nda görevli kadın öğretmen M.A., iddiaya göre sınıfta yaramazlık yaptığı gerekçesiyle erkek öğrenciyi kolundan tutup başka bir sınıfa götürmek istedi. Öğretmen M.A., koridorda yürürken gitmek istemeyen ve kendisini yere bırakan öğrenciyi kollarından tutup sürükledi. M.A., daha sonra yanına gelen başka bir görevlinin de yardımıyla çocuğu sınıfa soktu. Öğretmenin okul koridorunda öğrenciye kötü muamelesi güvenlik kamerasına yansıdı.



M.A. hakkında, koridorda sürüklediği öğrencinin ailesi ve 2 aile daha, çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine öğretmen hakkında geçen 8 Haziran'da hem idari, hem adli soruşturma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Okul müdürlüğünce öğrenci velisinin şikayet dilekçesi müdürlüğümüze iletilmiş, adı geçen öğretmen hakkında 8 Haziran 2017 tarihi itibariyle inceleme, soruşturma başlatılmıştır" denildi.



Adli soruşturma kapsamında 3 öğrenci velisi polise ifade vererek öğretmenden şikayetçi olurken, okul müdürünün de ifadesinin alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.





