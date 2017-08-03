Ankara'da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, saat 23:00 sıralarında Çankaya'nın Çukurambar Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir kafeye, iki otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancalarla rast gele ateş açıldı. Silah sesleri ile kafede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçışırken, kurşunun isabet ettiği bir kişi yaralandı.Kaynak: DHA
Saldırganlar otomobillerle olay yerinden kaçarken ihbar üzerine kafeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, kafenin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek, inceleme yaptı. Yapılan incelemede cadde üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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