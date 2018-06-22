Ankara'da partilerin sahte bildirileri dağıtıldı!

Ankara’da CHP, İYİ Parti ve HDP adına sahte bildiriler dağıtıldı. Sahte bildiriler sosyal medyada tepkilere neden oldu

Ankara'da partilerin sahte bildirileri dağıtıldı!
22 Haziran 2018 Cuma 14:23

HDP’nin vekil adayları ve sosyal medya kullancıları, bugün Twitter’dan yaptıkları paylaşımlarda bildirilerin fotoğraflarını paylaştı.

Bildirilerden CHP adına hazırlanan birinde “Biz gelİnce türbana son” yazdığı görülürken, HDP adına hazırlanan sahte bildiride de “Neden güneyimizde Kürt devleti olmasın” diye yazılmış.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in fotoğrafına ise Fethullah Gülen yüzü montajlanmış.

Sahte bildileri kimin dağıttığı muamma. Ancak HDP’nin Ankara milletvekili adayı Veli Saçılık, metro çıkışlarında dağıtıldığını söylediği bildirilerin AKP’liler tarafından dağıtıldığını öne sürdü.

HDP de resmi Twitter hesabından bunun AKP ve MHP’lilerce yapıldığını bildirdi.

HDP’nin ‘Senle değişir’ sloganının ‘Senle değiştir’ olarak yazıldığı görüldü. ‘Değiştir’ kelimesi Saadet Partisi’nin kullandığı bir slogan.

Bildiriler şöyle:

Etiketler; #ankara #sahte bildiri #chp sahte bildiri
Önceki Haber
Hastanelere akıl almaz uyarı: Seçimden sonra olay çıkabilir...
Sonraki Haber
Patatesin artan fiyatına çözüm: İthalat!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.