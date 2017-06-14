Ankara'da patlama: 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'daki bir işyerinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.



Ankara Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.