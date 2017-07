Anneleri ölen yavru leylekleri belediye ve mahalleli besliyor

KASTAMONU'nun Ağlı İlçesi'nde yüksek gerilim hattına çarparak telef olan leyleğin 4 yavrusuna belediye ekipleri ve mahalleli bakıyor

İlçe merkezinde kullanılmayan 2 katlı binanın bacasında yuva yapan ve 4 yavrusu olan anne leylek, yaklaşık 1 ay önce yüksek gerilim hattı tellerine çarpıp akıma kapılarak telef oldu. Yuvadaki 4 yavru leyleğe belediye ekipleri ile çevre sakinleri bakmaya başladı. İtfaiyenin merdivenli aracıyla her gün çatıya çıkan belediye görevlileri, leylekler için yuvaya et ve ekmek parçaları bırakıyor. Çevre sakinleri de binanın çatısına çıkıp yavru leylekleri besliyor.



Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, henüz uçamayan leyleklere ilçe halkı ile birlikte baktıklarını söyledi. Başkan Çolak, şöyle konuştu:



"Leylekler her yıl 24 Mart'ta ilçemize gelirler. Bunlar ilk geldikten sonra ilk önce yuvalarını tamir ederler. Sağdan soldan getirdikleri çöplerle yuvalarını yaparlar. Bu leylek her yıl 3 yavru yapardı ama bu yıl 4 yavru yaptı. Anne elektrik tellerinin arasından geçerken akıma kapılarak öldü. Ondan sonra yuvada bulunan babaları yavruları beslemede zorlanmaya başladı. Biz de belediye olarak elemanlarımız ile her gün oraya et parçaları, su ve ekmek kırıkları bırakıyoruz. Leyleklerimiz ayaklanmaya başladı. Uçmak için hazırlanıyorlar. Yakında zaten Ağustos gibi bunlar giderler. Biz Ağlı halkı olarak leylekleri çok sevdik."

