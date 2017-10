Araç Kiralama Hizmetinde Kalitenin Adresi : ARC Filo

Araç kiralama hizmetleri son dönemde en çok ilgi görmekle ve özellikle bireysel, kurumsal açıdan ciddi bir ihtiyaç haline gelmektedir. Başta bireysel müşteriler olmak üzere kurumsal açıdan da araç ihtiyacı bulunmaktadır

Bilindiği üzere özellikle kurumsal firmalar için araç filosu kurmak hem ciddi bir maddi sıkıntıyı oluşturacak hem de araçların kontrolü daha sıkıntılı bir hale gelecektir. Ancak araç kiralama hizmetinin kullanılması halinde, araçların sigorta, kasko, muayene gibi detayları ARC Araç Kiralama firması takip edecektir. Ayrıca bireysel müşteriler için de yine ek sigorta imkanları sayesinde hem rahat bir sürüş keyfi sunulmakta hem de kaza gibi durumlarda tam destek verilmektedir. Sizler de İzmir oto kiralama konusunda bilgi almak ve araç kiralama hizmetinden yararlanmak isterseniz; ARC Araç Kiralama şirketi ile iletişime geçebilirsiniz.

Araç Kiralama İzmir şehrinde özellikle yaz aylarında büyük ilgi görmektedir. Genellikle haftalık veya aylık olarak kiralanan araçlar sadece İzmir içindeki yerli turistler için değil aynı zamanda yurt dışından yada farklı şehirlerden gelenler içinde büyük bir ihtiyaç durumundadır. Araç kiralama servisi global bir hizmet olduğu için "rent a car" ismi ile tanımlanmaktadır, bir çok kurumsal araç kiralama firması bu kapsamda hava limanlarındaki ofislerinden de hizmet vermektedir ARC Filo olarak hava alanı araç kiralama servisimiz bulunmaktadır.

İzmir Araç Kiralamada Güvenilir Adres

Arc filo olarak, İzmir rent a car sektörüne üst düzey katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Sahip olduğumuz web siteye (www.arcfilo.com) giriş yaparak sizler de araç sorgulama eylemini dakikalar içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Sitemizde yer alan uygulama ile birlikte talep ettiğiniz araçlara ulaşmanız çok daha kolay. Bu arada belirtmekte fayda var otogar, havalimanı ve Bornova ofislerimiz de sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına geliştirilmiş durumda. Sizde sunduğumuz bir çok ayrıcalıklardan yararlanmak için bizimle iletişime geçebilir, bütçenize en uygun aracı kiralayabilirsiniz.



Her segment türündeki kiralık araçlarımız ve geniş servis ağımız sayesinde araç kiralama izmir sektöründe 2007 yılından bu yana hizmet vermekteyiz. Kurulduğumuz günden bu yana her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli hizmeti ilke edinen firmamız bu yıla özel cazip indirimlerle sizlere bir telefon kadar yakın. Tecrübeli satış danışmanlarımız ve günün her saati destek veren personelimiz sayesinde bugüne kadar ki en iyi araç kiralama deneyimini yaşayacaksınız.