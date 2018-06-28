Aracıyla aynı model araç çaldı çünkü...

Adana'da kaza yaptığı hafif ticari aracına yedek parça temin etmek için, aynı marka ve modelde araç çalan Abidin Bakır (55), yakalandı

Aracıyla aynı model araç çaldı çünkü...
28 Haziran 2018 Perşembe 10:18

Adana'da 01 EVP 59 plakalı hafif ticari aracıyla kaza yapan Abidin Bakır, aracını tamir ettiremeyince aynı marka ve modeldeki Ali A.'ya ait aracı çaldı. Sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını fark eden Ali A., polise haber verdi. Gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Çevredeki 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, otomobilin Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir işyerine gittiğini saptadı. Buraya baskın yapan polis, iki araca da el koydu. Abidin Bakır, yakalanarak gözaltına alındı. El konulan araçlar ise emniyet otoparkına çekildi. Abidin Bakır, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #adana hırsızlık
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