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    • Aralarında inşaat devinin de bulunduğu 22 şirkete kayyum!

    "FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları" gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla AKFA Holding'e bağlı şirketler ile Fi Yapı'nın da aralarında bulunduğu 22 şirkete TMSF yetkililerinin kayyum olarak atanmasına karar verildi

    27 Eylül 2016 Salı 14:57
    Aralarında inşaat devinin de bulunduğu 22 şirkete kayyum!
    Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlandığı iddiasıyla AKFA Holding ve 44 alt şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılık dosyada adı geçen şirketlerle ilgili CMK'nın 133. maddesi uyarınca kayyum tayin edilmesini talep etti.

    "SUÇLARI İŞLEDİKLERİ..."

    Talebi değerlendiren Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, tespit edilen firmalar ve çalışanlarının "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak", "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Nitelikli dolandırıcılık", "Özel belgede sahtecilik", "Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarını işlediklerinin ihbarlar ve gizli tanıkların ifadelerinden, hesap hareketlerinden, analiz ve HTS raporlarından, Dış İşleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdürlüğünün analiz raporlarından ve birçok Vergi Denetim Kurulu Başkanlıkları raporlarından anlaşıldığını kaydetti.

    YENİ İNCELEMELER YAPILABİLECEĞİ ANLATILDI

    Toplanan delillerden söz konusu şirketlerin FETÖ/PDY ile ilişkilerinin olduğu belirtilen kararda, soruşturma ve değerlendirme yapılırken şirketlerin merkezlerinde yeni incelemeler, yine şirket çalışanlarının bilgilerine başvurulması ve yeni bilgi ve belge alınmasının söz konusu olacağı belirtildi. Kararda, bu işlemlerin yapılmasının şirketlerin mevcut yönetimleri tarafından engellenebileceği, istenen bilgi ve belgelerin verilmeyeceği gibi delil ve belgelerin de yok edilebileceği vurgulandı.

    22 ŞİRKETE KAYYUM KARARI

    Soruşturmayı yürüten savcılıkça yapılan talebin kabulüne karar veren Sulh Ceza Hakimliği, AKFA Holding'e bağlı şirketler ile Fi Yapı'nın da aralarında bulunduğu 22 şirkete TMSF yetkililerinin yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyum olarak atanmalarına karar verdi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Fi Yapı Fetö, Fetö, Kayyum

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