Arı soktu, hastaneye giderken kalpten öldü

BALIKESİR'in Kepsut İlçesi'nde, arının kulağının arkasından soktuğu 65 yaşındaki Recep Keskin, hastaneye kaldırılırken yolda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Arı soktu, hastaneye giderken kalpten öldü
Balıkesir'in 2'nci Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Bağkur'dan emekli Recep Keskin, Ramazan Bayramı için memleketi Kepsut'un Mestanlar Mahallesi'ne gitti. Bayramın 3'üncü günü mahalle yakınındaki tarladaki sebzeleri sulayan Keskin, işini bitirdikten sonra evine geldi. Saat 11.30'da bahçede oynayan  torunlarıyla zaman geçirmeye başladı. Bu sırada Keskin'in kulağının arkasından arı soktu.

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğunu söyleyen Recep Keskin, astsubay olan oğlu Yusuf Keskin'den kendisini hastaneye götürmesini istedi. Yusuf Keskin, babasını otomobiliyle il merkezindeki devlet hastanesine götürürken, yolda kalp krizi geçiren Recep Keskin yaşamını yitirdi. Recep Keskin'in 2009 yılında anjiyo olduğu belirtildi. Recep Keskin'in cenazesi dün 2'nci Gündoğan Mahallesi'ndeki Hacı Hüseyin Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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