Arkadaşı Helin cinayetini anlattı: 'Dur yapma' diye bağırdı...

İstanbul Pendik'te Helin Palandöken'in öldüğü sırada yanında olan, kendisi de yaralanan Cemil Y., yaşadıklarını anlattı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Pendik'te 17 yaşındaki Helin Palandöken, 21 yaşındaki Mustafa Yetgin tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, Cemil Y. ile Deniz M. ise yaralanmıştı.



Hastanede tedavi altında olan Cemil Y. olay günü yaşananları anlattı. Helin'le bir samimiyetlerinin olmadığını belirten Cemil Y., arkadaşları Deniz'le birlikte yürürken, Helin'in de yanlarına geldiğini ve birlikte yürümeye başladıklarını anlattı.



Durağa doğru yürürken önlerinde bir aracın durduğunu anlatan Cemil Y., içinden Mustafa Yetgin'in çıktığını ve gülerek 'Selamın Aleyküm gençler' dediğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşı Deniz'in 'hayırdır' diyerek üzerine yürüdüğünü belirten Cemil Y., Yetgin'in bir anda ateş ettiğini ve Deniz'i yaraladığını söyledi.



Her şeyin 30 saniye içinde olduğunu söylene Cemil Y., Deniz'i vurduktan sonra da Yetgin'in kendisine döndüğünü ve 'Yeni sevgilin bu mu Helin' diyerek kendisine de ateş ettiğini söyledi. Kendisinin de yere düştüğünü anlatan Cemil Y., daha sonra da Yetgin'in Helin'e dönerek 'Dur yapma' diye bağıran genç kıza ateş ettiğini anlattı. Helin'in de yere düştüğünü belirten Cemil Y., daha sonra Yetgin'in tekrardan kendisine döndüğünü ve gözgöze geldiklerini söyledi. Çok canı yandığı için konuşamadığını belirten Cemil Y., Yetgin'in kendisine yine ateş edeceğini sonra ise vazgeçtiğini söyledi. Sonra Yetgin'in koşarak okula doğru gittiğini belirten Cemil Y., daha sonrasını ise hatırlamadığını anlattı.