Asfaltın hemen altından tarih çıktı!

Üsküdar Meydanı'nda İSKİ'nin yaptığı çalışmalar sırasında asfaltın hemen altında kalıntılar çıktı

Asfaltın hemen altından tarih çıktı!
06 Kasım 2018 Salı 10:35

İSKİ, Üsküdar Meydanı'nda  yağmur suyu ve atık su kanalı çalışması yapıyor.  Hakimiyeti Milliye Caddesi boyunca devam eden çalışmalar sırasında asfaltın yaklaşık 1 metre altında tarihi kalıntılara rastlandı.

Bununu üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden yardım istendi. Müze 5 arkeolog görevlendirerek arkeolojik kazıya başladı. Kazı çalışmaları sırasında çıkan dükkan, konut gibi Osmanlı dönemi mimari yapıların belgeleme çalışmaları devam ediyor.

Çevredekiler tarihi kalıntılara sahip çıkılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanyada, kalıntıların kaldırılmasına tepki gösteriliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #üsküdar #tarih #asfalt
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