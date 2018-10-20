Asistanı Ara Güler'in son anlarını anlattı

Hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden usta foto muhabir Ara Güler için ilk tören Galatasaray Meydanı'nda düzenlendi. Güler, son yolculuğuna hayatı boyunca yanından ayırmadığı fotoğraf makinesiyle birlikte uğurlandı. Düzenlenen törende sevenleri Ara Güler'i anlattı.

Tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybeden usta foto muhabiri Ara Güler için ilk tören Galatasaray Meydanı'nda düzenlendi. Tören öncesinde Beyoğlu Belediyesi tarafından Galatasaray Meydanı'na kurulan platformda Ara Güler'in fotoğrafları ve hayatı anlatan bir film gösterildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Ara Güler'in sevenleri katıldı.

FUAT OKTAY: O FOTOĞRAFLARI İLE BİR MEMLEKET DESTANI YAZDI

Ara Güler'in 70 yıllık arşivini ve huzur dolu gülümsemesini miras bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Duayen sanatçımızı daima güler yüzüyle saygı ile hatırlayacağız. Alçak gönüllü kişiliği ile kendisini sanatçı olarak değil foto muhabiri olarak tanımlamayı seçerdi. Ancak elbette o çok sayıda fotoğraf sanatçısına ilham kaynağı olmuş büyük bir fotoğrafçıydı. Anı yakalamak peşinde dünyayı gezmişti.

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da objektifine konuk eden sanatçı, foto röportajları ve belgeselleri ile hafızalardan silinmeyecektir. Ara Güler 'Hatıraların olduğu yere memleket denir' diyordu. O fotoğrafları ile bir memleket destanı yazmıştı. Ara Güler aynı zamanda bir kaşiftir. Afrodisias Antik Kentini ve Nuh'un Gemisi'nin izini fotoğraflayarak bunları dünya kültür mirasına kazandırdı. Özellikle İstanbul'un gözü olmuş tarihini kaydetmiştir. Usta sanatçımız siyah beyaz İstanbul fotoğrafları, derin anlamlar içeren portreleri bizler ve gelecek nesiller için değerli bir hazinedir" diye konuştu.

ASİSTANI SON ANLARINI ANLATTI

Törende konuşan Ara Güler'in 20 yıl asistanlığını yapan Fatih Aslan, "Hastanede yanındaydım. Gözlerime batı son kez. Elini kaldırdı. Elini tutum. Ben genç yaşta annemi kardeşimi kaybettim. Hiç bu kadar üzüleceğimi tahmin etmemiştim. Elini kaldırdığında gözlerini açtı bana baktı. Sanki benden güç almak istedi. O arada hala nefes alıp verebiliyordu. Sonra gitti uyudu. Sonsuzluğa uyudu. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Ara Güler'in fotoğraf makinesini gururla 20 yıldır taşıdığını kaydeden Aslan, "Şu gördüğünüz çantayı gururla onun peşinden taşıdım. Aklımdan geçti bu çanta ara abimin bugün de yanında olmalıydı. Bugün de ustamın çantasını ağabeyimiz çantasını yine yanında taşıyacağım" dedi.

KÜLTÜRLER ARASINDA EMPATİ KURARAK ONLARI ANLAMAYA ÇALIŞIRDI

Törende konuşan usta foto muhabir Coşkun Aral da Ara Güler'in yereli ulusala, ulusalı da evrensele bağlayan bir köprü olduğunu vurguladı. Ara Güler ile anılarını anlatan Aral, "İnsan olma özelliğini yitirmeyen, yaşamların hepsine saygı duyan bir insandı. Onun geçmişte yapmış olduğu röpler benim gibi foto muhabirlerinin hepsine örnek oldu. Ara'nın diğer gazetecilerden farkı birincisi sadakate önem vermesi, ikincisi insanları yargılamadan eylemleri sorgulaması. En nefret ettiği kişileri bile kaybettiğimiz haberini duyduğumuzda 'Allah rahmet eylesin' diyen bir insan. Bütün inançlar arasında, kültürler arasında empati kurarak onları anlamaya çalışırdı" şeklinde konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise "Ara Güler'in hikayesi bu hikayelerin en güzellerinden biri olacak ve inşallah sonsuza kadar okunacak. Her biri bir kitap olan fotoğrafları, insan yüzleri, toplum manzaraları, vapur sesleri, boğaz, çay, simit ve martılar. Beyoğlu ve İstanbul bize hep Ara Güler'i hatırlatacak. Adı yücelerde, ayakları hep topraktaydı. Ötekisi asla yoktu. Kendisi ile barışıktı, çevresi ile barışıktı, dünya ile barışıktı, büyük adamdı gerçekten iyi adamdı" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi de "Ara Güler sadece bakmıyor görüyordu. Yüreği ile görüyordu. Bakmak ile görmek arasındaki o farkı fotoğraflarına yansıtıyordu. Onun fotoğrafları İstanbul'un temiz yüzünü bize anlatıyordu. Geleceğe onları miras bıraktı. Büyük bir değerdi" açıklamalarında bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA TABUTU TÜRK BAYRAĞINA SARILDI"

Galatasaray Meydanı'nda duayen foto muhabiri Ara Güler için düzenlenen törene katılan Ömer Çelik, Türkiye'nin büyük bir ustayı kaybettiğini aktardı. Çelik, şunları anlattı:

"Eserlerinin devam etmemesinden dolayı büyük bir kayıp yaşadığımızı hissediyoruz ama hepimizde şöyle bir duygu oluşuyor bazen. Arkasında bıraktığı hepimizde inşa ettiği ortak bir duygu var. Eksildiğimizi hissediyoruz. Gerçek bir insanı kaybettiğimizi hissediyoruz. Yani ustalık, entelektüel birikim, hayatla iç içe olma, bunlar tabii yapılan analizlerde söylenenler şeyler ve takdir edilen şeyler ama bazı vefatlar var, bazı kayıplar var. Hepimizde büyük bir eksiklik oluşturuyor. Eksildiğimizi hissediyoruz. O bakımdan bizdeki büyük eksiklik duygusunu, son derece güçlü bir biçimde hissettiren gerçek bir insanı kaybettik. Burada da dikkat ediyorum. Ona dokunanlar, onunla ilgili hatıraları nakledenler, kendisi sevmese de o sıfatı, büyük sanatçılığının, foto muhabirliğinin yanında onun bu insanlığına vurgu yapıyorlar."

Ara Güler için "Tarihi zapt eden bir insandı." diyen Çelik, burada görüldüğü üzere insan hayatıyla, insanın dertleriyle ilgilenmiş gerçek bir dervişi uğurladıklarını belirtti.

Çelik, Güler'in ömür sermayesini bir mücevher gibi işleyen, arkasında güzel izler bırakmış biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla hepimizde bu eksiklik duygusunu yaratan, gerçek bir insanı bir kere daha selamladık bugün. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tabutu Türk bayrağına sarıldı. Biliyorsunuz, milletimize devletimize hizmet etmiş, değer üretmiş insanlar bu şekilde onurlandırılıyorlar. Tabutları Türk bayrağına sarılıyor. Ona da bu şekilde bir onurlandırma yapıldı. Burada tek bir vurgu, aynı zamanda onun hepimizin ortak değeri olduğu, hepimizin hayatına dokunmuş bir şekilde dokunmuş gerçek bir insan olduğunu vurgulayan bir şeydi. Başımız sağ olsun."

KALIN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAZİYE MESAJINI OKUDU

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Ara Güler'in İstanbul'un gözü olarak bilindiğini ancak bir dünya fotoğrafçısı olduğunu söyledi. 70 yıllık meslek hayatında geriye muazzam bir miras bıraktığını söyleyen Kalın, "Son mülakatlarından birinde ben milletin kokusunu almıştım demişti. O kokuyu bütün dünyaya hissettirebilen büyük ustaydı" dedi.

Kalın, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajını okudu.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ara Güler'in Türkiye'nin bir markası olduğunu dile getirerek, Güler tarafından keşfedilen Afrodisias Antik Kenti'nin Dünya Mirası Listesi'ne alındığını kaydetti.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ara Güler, Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen ilk törenin ardından Türk bayrağına sarılı naaşı alkışlar eşliğinde kilise görevlileri tarafından cenaze aracına konularak, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi. Cenazeye kilise kapısına kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ndeki ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan yönetti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ara Güler'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesaj da okundu.

Kilisede düzenlenen ayinin ardından Güler'in tabutu, cenaze aracına taşındı.

Ara Güler'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MEMLEKETİNDEN GETİRİLEN TOPRAK VE KARAYEMİŞ MEZARA KONULDU

Öte yandan Ara Güler'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar'dan getirilen toprak ve kara yemiş de mezara konuldu.