Asker-PKK çatıştı: 3 şehit, 6 yaralı

Hakkari Çukurca'da çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu öğrenildi

Asker-PKK çatıştı: 3 şehit, 6 yaralı

Hakkari Çukurca'dan acı haber geldi. Irak sınırı kesiminde devam eden operasyonlar sırasında bu sabah teröristlerde asker arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı öğrenildi. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Hava destekli yapılan operasyonlarda ilk belirlemelere göre 7 PKK'lı terörist ölü ele geçirildiği, 9 PKK'lı teröristin ise yaralı olduğu belirtildi. Bölgedeki çatışmalar sürüyor. 

TERÖRİSTLER SİSDEN YARARLANIP SIZMAK İSTEMİŞ

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alananında bulunan Güven Dağı Üs Bölgesindeki çatışma, sabah saat 06.40'da çıktı. Yoğun kar yağışı ve sisi fırsat bilerek sızmak isteyen teröristleri nöbetteki askerler fark etti. Bunun üzerine çıkan çatışmada ilk ateş sırasında 3 asker şehit olurken, 6 asker yaralandı.

FIRTINA OBÜSLERİ ATEŞ ALTINA ALDI

Saldırı ve sızma girişimine karşı bölgede konuşlu 203 milimetrelik Obüs ve Fırtına Obüsleriyle de teröristler ateş altına alındı. Bölgedeki birliklerde bulunan askerlerin yoğun operasyonu sonucu teröristlerin bölgeden kaçmaya çalıştığı belirtilirken; intikal eden Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da PKK hedeflerini ateş altına alması sonucu 7 terörist öldürüldü. 9 teörist ise ağır yaralandı.

HAKURK'TA 4 TERÖRİST ÖLÜ 

Bu arada, Şemdinli bölgesindeki topçu birliklerinin sınırın Irak tarafında bulunan Hakurk bölgesine yapılan topçu atışları sonucunda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Telsizden sözde örgütün Hakurk Eyaleti sorumlusu teröriste teröristlerce aktarılan bilgilerde Çekdar, Yılmaz, Tolhildan ve Eriş kod adlı teröristlerin öldüğü, ayrıca yaralıların bulunduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çukurca şehit #şehit #çatışma
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