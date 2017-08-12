Askeri araç geçerken bomba patladı: 2 asker şehit!

Batman'ın Sason ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu

Sason ilçesi kırsalındaki Kelhasan bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında yola daha önce PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Saldırıda yaralanan 2 asker, müdahaleye rağmen şehit düştü.





VALİLİK: 1 UZMAN ÇAVUŞ VE 1 UZMAN ONBAŞI ŞEHİT OLDU



Batman Valiliği, 2 askerin şehit olduğu patlamanın bu sabah saat 07.45 sıralarında Sason ve Kozluk ilçeleri arasındaki Acı Tepe bölgesinde meydana geldiğini, şehitlerden birinin uzman çavuş birinin de uzman onbaşı olduğunu açıkladı. Patlayıcının araziye basma düzenekli olduğunun değerlendirildiği belirtilen Batman Valiliği'nin yazılı açıklaması şöyle:



"İlimiz Sason- Kozluk ilçeleri ara hattında başlayan ‘Şehit Uzman Jandarma Ali Gülnar-7 Operasyonu’nda 12 Ağustos 2017 Cumartesi günü icra edilen temas araması faaliyetinde emniyet için görevlendirilen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personelinin Acı Tepe bölgesinde basma düzenekli olduğu değerlendirilen el yapımı patlayıcıya saat 07.45 sıralarında basması sonucu bir jandarma uzman çavuşumuz ve bir jandarma uzman onbaşımız olmak üzere iki askerimiz şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabır dileriz. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."