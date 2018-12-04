Askerlerin bu selamı tepkilere neden oldu!

Kıdemli bir askerin koğuşta acemi erlere yürüyüş yaptırarak MHP'den belediye başkanı adayı Fatih Bucak'a selam gönderdiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı...

04 Aralık 2018 Salı 10:09

Kıdemli bir askerin koğuşta acemi erlere yürüyüş yaptırarak MHP'den belediye başkanı adayı Fatih Bucak'a selam gönderdiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayı'nda çekildiği öne sürülen görüntülerde kıdemli bir asker, koğuştaki acemi erlere yürüyüş eğitimi verirken görülüyor.

Hizalı yürüyüş ve sayma çalışması yaptıran asker, daha sonra erlere emir vererek Bucak'a selam gönderiyor.

Daha önce AKP'den Şanlıurfa milletvekili aday adayı olan Bucak Aşireti'nin önde gelen isimlerinden Fatih Mehmet Bucak, MHP tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye başkan adayı yapılmıştı.

Adaylığıyla ilgili yerel bir televizyon kanalına konuşan Bucak, "Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar. Biz seçime değil ölmeye geliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler; #asker #asker mhp selam #fatih bucak
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