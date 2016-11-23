Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay cezaevinden çıkamıyor çünkü...

İddianameleri mahkeme tarafından bugün kabul edilen kapatılan Özgür Gündem gazetesi Danışma Kurulu üyeleri yazar Aslı Erdoğan ve dil bilimci Necmiye Alpay hakkında tahliye kararı verildi. Ancak Erdoğan ve Alpay cezaevinden çıkamayacak çünkü...

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik açılan soruşturmada tutuklanan gazetenin Yayın Danışma Kurulu üyesi yazar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verildi. Ancak mahkeme, şüphelilerin, "Terör örgütü üyeliği" suçundan ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Erdoğan ve Alpay cezaevinden çıkamayacak.



Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameyi kabul eden Mahkeme, haklarında "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen, gazetenin Yayın Danışma Kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan ile yazar ve dil bilimci Necmiye Alpay'ın bu suçtan yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Ancak, "Terör örgütü üyeliği" suçundan ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Diğer tutuklular Genel Yayın Yönetmeni Bilir Kaya ile Yazı işleri Müdürü İnan Kızılkaya'nın ise tüm suçlardan tutukluluk hallerinin devamına karar verildiği öğrenildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ



Gazetenin terör örgütünün güdümünde yayın yaptığı, şüphelilerin de bu amaçla gazeteyi tasarlayıp hazırladıkları belirtilen iddianamede, Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarlarından Aslı Erdoğan, Genel Yayın Yönetmeni Bilir Kaya, Yazı işleri Müdürü İnan Kızılkaya, yöneticiler Bilge Aykut, Yazar Necmiye Alpay, Ragıp Zarakolu, Gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı, Eren Keskin ve Filiz Koçali hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezası istendi.





OLAYIN GEÇMİŞİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Umut Tepe tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ağustos ayında Özgür Gündem gazete binasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yazar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Genel Yayın Yönetmeni İnan Kızılkaya ve Yazı işleri Müdürü Bilir Kaya, "Silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklanmıştı.