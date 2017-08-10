Ataşehir'de 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, Ataşehir Fetih Mahallesi Karadeniz Çarşı Sokağı'ndaki 6 katlı bir binanın çatısında saat 14.15 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre binanın çatısında izolasyon çalışması yapılırken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Kaynak: DHA
YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Çatıda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 6. kattaki daireyi de sardı. Vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı.
2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangında, itfaiyeye yarım ettiği belirtilen 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilen kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri yangın nedeniyle sokağa dökülürken, bazı kişiler evlerinin penceresinden yangını izledi.
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