Atatürk'e ve Erdoğan’a hakaret eden inşaat işçisine 6,5 yıl hapis

Keşan’da Asliye Hukuk Mahkemesi'nce yargılanan Nihat Önel, sosyal medya üzerinden ‘Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan 2 yıl, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ise 4 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın onanması üzerine polis tarafından gözaltına alınan Önel, işlemlerinin ardından Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.Kaynak: DHA
Nihat Önel'in, geçen yılın Aralık ayında meydana gelen İstanbul Dolmabahçe'deki terör saldırısının ardından sosyal paylaşım sitesindeki hesabından 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla 4.5 ay cezaevinde kaldığı, davanın ise Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü belirtildi.
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