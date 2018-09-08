Atatürk heykeli hurdalıktan çıktı!

Adana’da yaşanan skandal vatandaşları isyan ettirdi. Adana'nın Yüreğir İlçe Belediyesi, kültür merkezi yaptığı parktaki Ata'nın heykelini kaldırdı. Heykeli bir daha da gören olmadı. Yıllar sonra heykel hurdalık alanda bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir İlçesi'nde, kültür merkezi yapılan alandaki parkta yer alan Atatürk heykeli, belediyenin hurdalığına atıldı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan park alanı, belediye tarafından birkaç yıl önce kültür merkezi yapıldı. Park alanında bulunan Atatürk heykeli ise ortadan kaldırıldı. O tarihten bu yana mahalle sakinleri Atatürk heykelinin akıbetini merak etti. İşte o heykel AKP'li belediyenin şantiye alanındaki hurdalıkta bulundu.

Atatürk'e yapılan saygısızlığın ortaya çıkması üzerine CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, hurdalığın bulunduğu Yüreğir Belediyesi şantiyesine gitti. Bulut, Ata'nın değerlerinin son yıllarda sistematik bir şekilde hafife alınmaya çalışıldığını belirterek “Son dönemlerde toplumun bilinçaltında Atatürk'ün değerlerini yıpratmaya yönelik bir çalışma var. Bu da onun bir parçası” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NA TEPKİ

Olaydan haberdar olan vatandaşlar da yapılana isyan etti. Atatürk'ün heykelinin Yüreğir'deki parklardan birine rahatlıkla yerleştirilebileceğini vurgulayan vatandaşlar, AKP'li Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'a tepki gösterdi. Vatandaşlar şunları söyledi: “Bu büyük bir çirkinlik. Bu hem Atatürk'e hem de Türk milletine hakarettir.” (Sözcü)