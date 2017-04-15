Atilla Taş tekrardan tutuklandı

FETÖ'nün medya yapılanmasını deşifre eden davada serbest bırakılıp tekrar gözaltına alınan isimlerden 12'si cezaevine gönderildi.
FETÖ'cü olduğu iddiasıyla yargılanan aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 13 isim geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı. Ancak serbest bırakıldıktan sonra yapılan itirazla, bu isimler yeniden gözaltına alınmış ve onları serbest bırakan hakim ve savcılar da açığa alınmıştı.
Gözaltına alınan isimler Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç ve Yetkin Yıldız yeniden tutuklandı.
Mahkeme, hükmünü 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından verdi.
Ali Akkuş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen Akkuş, haftada bir kez polis merkezine giderek imza atacak. Ali Akkuş hakkında verilen kararda, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün yayın organı olan Zaman gazetesi yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ile ters düştüğü, gazetede pasif göreve verildiği, gazeteden ayrılırken tazminatının ödenmediği ve bu süreçten sonra örgütün faaliyetleri arasında yer almadığı hususları dikkate alındı.
Etki ajanlığını yaptılar
Savcılıktan mahkemeye gönderilen yazıda, söz konusu şüphelilerin darbeci askerlerle birlikte hareket ederek örgütün etki ajanlığı görevini yaptıkları vurgulandı. Şarkıcı Atila Taş'ın örgüte ait kapatılan Meydan gazetesi ile Haberdar isimli internet sitesinde köşe yazarlığı yaptığı, fuatavni'nin paylaşımlarını haberleştirdiği aktarılıyor. FETÖ'nün tepe yöneticileri Ekrem Dumanlı, Said Sefa ve Erdal Şen gibi isimlerle irtibatı belirlenen Atilla Taş'ın, sosyal medyada ve kamuoyunda algı operasyonları yaptığı belirtildi.
Savcılık, şüphelilerin darbe girişimi sırasında, sonrası ve öncesinde kamuoyu oluşturmak maksadıyla örgütün medya yapılanmasında yer aldığını belirtiyor. Yazıda ayrıca, söz konusu isimlerin 'ByLock' kullandıkları, örgütün üst düzey yöneticileri ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, bir hiyerarşi içinde hareket ettikleri, örgütün sendikalarına üye oldukları aktarıldı. Şüpheliler örgüte ait basın yayın kuruluşlarında aktif görev alan isimler. Savcılığa göre, cuntacı askerlerle birlikte hareket şüphelilerin 15 Temmuz darbe girişiminde yoğun katkıları var.
29 kişi hakkında açılan davada daha önce 26 kişi tutuklanmıştı. 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki hafta önce ilk kez hakim karşısına çıkan şüphelilerden 13'ü için savcılık tahliye istemiş, mahkeme 21 ismin serbest bırakılmasına karar vermişti. Ancak üst mahkeme sekiz ismin tahliyesine itiraz etti, başsavcılık 13 kişi hakkında darbe soruşturması başlattı. Sekiz kişi cezaevinden çıkamadı, 13 şüpheli ise yeniden gözaltına alındı.
Tahliye kararı veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile duruşma savcısı, HSYK tarafından açığa alınmıştı.