AVM'de büyük panik. Firar eden asker...

Vatani görevini yaptığı Gaziantep Merkez Komutanlığı'nda arkadaşıyla tartıştığı öne sürülen er M.T., tüfeğini de alıp, firar etti. Birliğinden çıktıktan sonra havaya ateş açarak, yanına kimseyi yaklaştırmadan, 4 kilometre yürüyüp, alışveriş merkezine giren M.T., psikolog ve polislerin çabasıyla ikna edilerek, gözaltına alındı

Ağrı doğumlu 4 aylık asker M.T., iddiaya göre, sabah saatlerinde vatani görevini yaptığı Beyazlar Mahallesi'nde bulunan Gaziantep Merkez Komutanlığı'nda arkadaşıyla henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. M.T., bir süre sonra nöbete gitmesi için verilen G3 piyade tüfeği ve dolu şarjörle birliğinden firar etti. Firari askeri görenler, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan polisler ve askerler, firari M.T.'ye teslim olması çağrısında bulundu. M.T. ise bu çağrıya olumsuz yanıt verip, elindeki tüfekle havaya ateş açarak, yürümeyi sürdürdü. Yaklaşık 4 kilometre yürüyen M.T., 15 Temmuz Mahallesi'ndeki alışveriş merkezine girdi. AVM'de bulunanlar arasında paniğe yol açan asker, peşindeki güvenlik güçlerine, yanına yaklaşmamaları gerektiğini söyledi. Bu sırada bölgeye zırhlı araçla çok sayıda polis, jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Güvenlik güçleri, çalışanları ve müşterileri AVM'den çıkarırken, psikolog Mahmut Kayagan ise tüfeğini çapraz tutan eri, silahını bırakıp, teslim olması için ikna etmeye çalıştı. M.T., polis ve psikoloğun yarım saatlik görüşmesi sonucu ikna olup, tüfeğini teslim etti. Gözaltına alınan M.T., daha sonra Merkez Komutanlığı'na götürüldü.

VALİLİK: REHİN ALMA YOK, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olayda rehine durumu olmadığı ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"22.10.2018 tarihinde saat 09.00'da birliğinden firar ederek silahıyla Şehitkamil ilçemizdeki bir AVM'ye giren er M.T., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ikna edilerek teslim alınmıştır. Olayda herhangi bir rehin alma söz konusu değildir. Can kaybı, yaralı veya hasar bulunmayan olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır."