Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı!

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Iğdır'da güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, 3 gün önce arkadaşlarının yanına geldiği Iğdır'da bu sabah gözaltına alındı. Gözaltına alınan İlker Yücel emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gelişmeliri Twitter hesabından duyuran İlker Yücel, “Berat Albayrak'ın Aydınlık'a hakaret eden tekzibini yayımlamadığımız için Iğdır'da gözaltına alındım" diye yazdı.







100 BİN LİRA YATIRILIRSA KURTULACAK



İLKER YÜCEL TUTUKLANDI

Iğdır Barosu Avukatlarından Dilek Murgul, yarın yapılacak İl Genel Meclis seçimleri hakkında haber yapmak için Iğdır'a gelen ve yakanarak Adliyeye çıkarılan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in cezaevine girmemesi için 100 bin TL'nin yatırılması gerektiğini söyledi. Avukat Murgul, Yücel'in tekzip kararını hakaret içerdiği gerekçesiyle yayınlanmadığını bildirdi. Dilek Murgul, "Hafta sonu tatili. Para İstanbul'da ödenirse sorun bitecek. Umarım bugün işlemleri tamamlayıp çıkarabiliriz" diye konuştu.Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, 100 bin lira temin edilemediği için çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. İlker Yücel adliye çıkışında gazetecilere, "FETÖ dönemindeki hakimlerin aldığı karardan dolayı tutuklandım" dedi. Yücel'in avukatı Mehmet Nuri Aytekin, "Mahkemeye nakit olarak 100 bin lira götürmemiz gerekiyordu. Bankalar kapalı olduğu için o kadar nakit bulunamadı. Aydınlık Gazetesindeki arkadaşlar, parayı temin etmeye çalışıyorlar. Yatırdığımız zaman çıkacak" diye konuştu.