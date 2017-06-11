Ayrı yaşadığı eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü adamı öldürdü

Olay dün gece Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Ali T., ayrı yaşadığı eşi 45 yaşındaki Kadriye T. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Mehmet Teke ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Mehmet Ali T., Mehmet Teke'yi bıçakla çeşitli yerlerinden yaralayıp kaçtı. Ağır yaralanan Mehmet Teke ambulansla Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli olduğu ve semt pazarlarında takı ile süs eşyaları sattığı belirtilen Mehmet Teke, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.Kaynak: DHA
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Mehmet Ali T.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet Ali T.'nin sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.