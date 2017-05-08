Aziz Yıldırım hakkında flaş karar!

Dün Ceferağa Spor Salonu'nda oynanan Kadınlar Basketbol Ligi Play - Off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın fiili saldırısına uğrayan Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine, Yıldırım hakkında "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, basketbol maçında tokat attığı Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine, "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlattı
Dün Ceferağa Spor Salonu'nda oynanan Kadınlar Basketbol Ligi Play - Off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın fiili saldırısına uğrayan Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine, Yıldırım hakkında "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.