Babasını 50 bıçak darbesiyle öldürdü, ifadesi kan dondurdu!

Kayseri'de, Furkan Değirmenci (23), babası Hamza Değirmenci'yi (52), annesini dövdüğü iddiasıyla 50 bıçak darbesiyle öldürdü. Baba cinayeti sanığı Değirmenci'nin ifadesinde, "50 kez bıçakladım. Kasıtlı olarak hemen öldürmedim. Acı çekerek ölmesini istedim, bu nedenle bıçak darbelerim öldürücü değildi. Pişman değilim" dediği öğrenildi. Furkan Değirmenci ile babasının zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan Huntington hastası olduğu öne sürüldü

Olay, geçen 17 Ocak gecesi merkez Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Saray Caddesi Erciyes Siteleri'ndeki binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Eve geç gelen işçi emeklisi Hamza Değirmenci, 25 yıllık eşi Nebahat Değirmenci'den çay demlemesini istedi. İddiaya göre, olumsuz yanıt alınca sinirlenen Hamza Değirmenci, eşini saçından sürükleyip, mutfağa götürmeye çalıştı. Bu sırada araya çiftin asansör tamircisi oğlu Furkan Değirmenci girdi. Baba ile oğlu arasındaki tartışma büyüdü. Furkan Değirmenci, mutfak tezgahı üzerindeki ekmek bıçağıyla babasını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü, daha sonra da polise teslim oldu.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Furkan Değirmenci ve avukatı ile annesi Nebahat Değirmenci hazır bulundu. Furkan Değirmenci, savcılık ve mahkemede verdiği ifadesinde, babasının annesine küfür ettiğini belirterek, “Annem bu duruma üzüldü, ağladı. Ben de annemi komşuya gönderdim. Babama yumruk attım. Daha sonra evin mutfak kısmında bıçağı elime alarak babamın yanına tekrar geldim. Yaklaşık olarak tahminen 50 kez babamı bıçakladım. Kasıtlı olarak hemen öldürmedim. Acı çekerek ölmesini istedim, bu nedenle bıçak darbelerim öldürücü değildi. Pişman değilim” dediği ortaya çıktı.

CEZA EHLİYETİ TAM RAPORUNA İTİRAZ

İstanbul 3'üncü İhtisas Adli Tıp Kurumu’ndan, sanığın ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor gelerek, dosyaya konuldu. Sanık Avukatı Cem Kaya rapora itiraz ederek, “Sanık müvekkilimin hastalığı dünyada ve ülkemizde çok nadir görülen Huntington hastalığıdır. Nöro-dejeneratif, yani nöronların yapısını bozan ve bu sebeple kas koordinasyonunun yitirilmesine, algısal becerilerin kaybına ve zihinsel erken yaşlanmaya sebep olur. Adli Tıp Raporu’na imza atan uzmanların hepsi ruh ve sinir hastalığı branşıdır. Sanığı bir de nöroloji uzmanının incelemesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.Duruşma savcısı, eksikliklerin giderilmesi ve Furkan Değirmenci'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Tutukluluk haline ilişkin savunma yapan Furkan Değirmenci ise, “Tahliyemi istiyorum, olay nedeniyle çok pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda İstanbul 4'üncü İhtisas Kurumu’ndan beklenen raporun gelmemesi nedeniyle duruşmayı 19 Kasım'a erteledi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

HUNTİNGTON HASTALIĞI NEDİR?

Huntington; genetik bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. Hastalarda bazı hareket bozukluklarının yanı sıra mental gerilik görülüyor. Huntington beynin belirli bölümlerinde hasar oluşturan genetik bir hastalık. Bu hasar hastalarda zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açıyor. Daha ileri safhalarda mental geriliğe (zekâ geriliği) yol açabiliyor. Duygusal sorunlara neden oluyor. Baskın (dominant) bir gen ile aktarılan hastalık beyin ve sinir sistemini etkiliyor. Huntington hastalığı, (HH) 'Huntington Koreası' olarak da biliniyor. Bu hastalığa neden olan gen normalde beynin önemli fonksiyonlarının oluşturulmasında rol oynuyorr. Huntington hastalarındada bu gen, genin doğru şekilde çalışmasını engelleyen bir mutasyon (değişim) görülüyor. HH; aynı aile bireylerin de bile oldukça değişken seyrediyor. HH'nin belirtileri hafif kontrol edilemeyen kas hareketleri, sendeleme, sakarlık, konsantrasyon eksikliği, kolayca depresyona girme ve kısa süreli hafıza kapasite kayıpları olarak sıralanabiliyor.