Bafra’da Romantik Bir Balayı!

Kıbrıs’ın en güzel köşelerinden biri olan Bafra’nın eşsiz doğal güzellikleri, muhteşem manzaraları ve lüks otelleri ile hayallerinizdeki balayı tatilini unutulmaz bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Bafra otelleri dikkat çeken üstün hizmet anlayışları ve lüks tasarımlarıyla balayı çiftlerinin gözde tatil rotalarından biri olmayı fazlasıyla hak ediyor. Yemyeşil bir doğanın masmavi bir deniz ile kusursuz uyumunu sunan Bafra’da yer alan saray gibi oteller de masal tadında bir balayı tatilinin kapılarını açabilirsiniz.

Eğlence ve konforu en iyi şekilde sunan Kıbrıs otelleri ile yılın dilediğiniz zamanı benzersiz bir tatile adım atabilirsiniz. Yaz aylarının oldukça uzun sürdüğü Kıbrıs, bu özelliğiyle de en iyi balayı rotalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Her köşesinde ayrı bir güzelliği sergileyen Kıbrıs’ı karış karış gezeceğiniz ve bu muhteşem adayı keşfedeceğiniz bir tatil deneyimini de Kıbrıs turları seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.

Kıbrıs’ın en göz alıcı tesislerden biri olan Limak Cyprus Deluxe Hotel ile hayallerinizi süsleyen bir balayı tatilini en iyi şekilde yaşayabilirsiniz. 120.000 metrekarelik alan üzerinde yer alan Limak Cyprus Hotel tam 598 konforlu odasıyla eşsiz bir tatil atmosferi sunuyor. Denize sıfır konumda yer alan Limak Cyprus ’un kendi özel kum plaj alanıyla da deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkartabilirsiniz. Lüks bir konaklama deneyimi sunan Limak Cyprus Hotel’de yer alan mini kulüp ve junior kulüp gibi hizmetler de çocuklu aileler için de eksiksiz bir tatil fırsatı sunuyor. Tam donanımlı spa merkezi sayesinde kendinizi yenilenmiş hissedeceğiniz bir spa deneyimini de Limak Cyprus Deluxe Hotel’de en iyi standartlarla yaşayabilirsiniz. Casino, disko, bilardo ve tenis sahası gibi olanaklarıyla da tatilinize eğlence katacak hizmetleri barındıran Limak Cyprus Deluxe Hotel ile kendinizi özel hissedeceğiniz bir tatil sizleri bekliyor.