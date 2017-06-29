Bağevinde eşini öldürdü, Bursa'daki evinde intihar etti

BURSA'da 49 yaşındaki İbrahim Salih Şahlan, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi 46 yaşındaki Güner Şahlan'ı bağevinde bıçakla öldürdükten sonra, gittiği şehirdeki evinde tabanca ile kalbine bir el ateş ederek intihar etti

2001 yılında evlenen ve çocukları olmayan İbrahim Salih Şahlan ile eşi Güner Şahlan arasında son zamanlarda şiddetli geçimsizlik başladı. Yaşanan bu kavgalara artık dayanamadığını belirten Güner Şahlan, 3 gün önce eşi İbrahim Salih Şahlan'a boşanmak istediğini söyledi.



Bu sabah Kestel ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki bağevinde iddiaya göre eşiyle yine kavga eden İbrahim Salih Şahan, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra Bodrum'da bulunan baldızını cep telefonu ile arayıp, "Ablanı bağevinde öldürdüm. Benim de hayatım bitti. Gelin cesedini alın. Ben de kendimi öldüreceğim. Her şey buraya kadar" dedi.



Bu konuşmanın ardından ablasını telefonla arayan ancak ulaşamayan baldız, polisi ve Jandarmayı arayarak yardım istedi. Kestel İlçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki bağevine giden jandarma ekipleri, karnından bıçaklanarak öldürülen Güner Şahlan'ın kanlar içindeki cansız bedeni ile karşılaştı. Şahlan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.



EVE GELİP TABANCAYLA KALBİNE ATEŞ ETTİ



Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri İbrahim Salih Şahlan'ın peşine düştü. Merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Eke Sokak'taki eve giden polis kapıyı kırarak içeri girdiğinde, salondaki koltukta İbrahim Salih Şahlan'ın cesedi ile karşılaştı. Cesedin yanında yerde bir tabanca bulunurken, Şahlan'ın bu tabanca ile kalbine ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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