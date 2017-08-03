Bahçesinde elektrik akımına kapılan kadın öldü

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, 62 yaşındaki Reyhan Köken, bahçelerine çektikleri kabloya dokununca elektrik akımına kapılarak öldü

Olay dün Kartepe Eşme Mahallesi Gölyolu Sokak'ta meydana geldi. 4 çocuk annesi Reyhan Köken evlerinin önünde sebzelerinin ekili olduğu bahçesine çıktı. Hüseyin Köken de eşi Reyhan Köken'i evde göremeyince bahçeye çıktı. Hüseyin Köken eşini yerde görünce 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Reyhan Köken'e müdahalede bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Reyhan Köken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinde yapılan incelemede Reyhan Köken'in bahçeye çekilen elektrik kablosuna dokunması sonucu akıma kapıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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