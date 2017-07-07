Bakan açıkladı: Darbe girişimiyle ilgili kaç kişi tutuklandı?

15 Temmuz'da Türkiye bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştı. Başarısız olan darbe girişimiyle ilgili başlatılan operasyonlarda çok sayıda kişi tutuklandı

15 Temmuz günü Türkiye bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Ancak girişim geri püskürtüldü ve başarıya ulaşamadı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün yapmaya çalıştığı darbe girişimi sonrası ise Türkiye'nin dört bir yanında operasyonlar başlatıldı.



Operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi tutuklanırken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili bilgi verdi. Bozdağ şunları söyledi: "Şu ana kadar, 15 Temmuz'dan sonraki süreçte, 168 bin 801 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 615 kişi gözaltında, 8 bin 69 kişi hakkında yakalama kararı var, yani firardalar, kaçaklar. 50 bin 504 tutuklu var, 48 bin 371 adli kontrol altında serbest bırakılmış kişi var ve bunlardan ayrıca 8 bin 551 kişi de tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmış, 433 kişi de adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmış."