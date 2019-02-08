Bakan Çavuşoğlu: " Güç için istikrar gerekli"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir ülkenin güçlü olabilmesi için istikrar ve ekonominin çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'ye ekonomik saldırı olduğu zaman ayakta kalabiliyorsak bu içinde bulunduğumuz istikrarın bir neticesidir, ekonomik gücümüzün bir göstergesidir" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın ve Kemal Çelik, Kepez Belediyesi'nin Neşet Ertaş'ın adını taşıyan sivil toplum kuruluşları merkezinin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Çavuşoğlu, Antalya için daha iyisini nasıl yapabileceklerine yönelik herkesin görüşünü aldıklarını söyledi. Kepez'de çok sayıda tesisin açılışına katıldığını dile getiren Çavuşoğlu, Hakan Tütüncü'nün Kepez'de çok güzel projeleri hayata geçirdiğini aktardı. Kepez'in en cazip ilçelerden biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, Anadolu'nun her yerinden göç aldığını anlattı.

'BELEDİYECİLİK GÖNÜL İŞİDİR'

Bakan Çavuşoğlu, "Hemşehrilerimizin birlik içinde olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Neşet Ertaş STK Merkezi hemşehri derneklerimize ev sahipliği yapacak. Anadolu kültürünün yaşatılmasına sahne olacak. Memleket işi gönül işi, belediye işi gönül işidir. Bizim birinci önceliğimiz gönül belediyeciliği. Altyapı projelerini de en iyi biz yapıyoruz. Kepez'de 10 sene önce toplantı yapacak yer bulamazdık. Şimdi sayısını bilmiyoruz" dedi.

KEPEZ ÜS OLDU

Toplantı salonlarına verilen isimlerin birer vefa örneği olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Neşet Ertaş'ın adının buraya verilmesinden dolayı teşekkür etti. Çavuşoğlu, Neşet Ertaş'ın herkesi türküde buluşturduğunu söyledi. Sağlıkta Kepez'i bir üs olarak gördüklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye'nin ilk akıllı hastanesi bu ilçemizde. Kabine toplantısında bu hastaneye vurgu yaptık. Antalya'da şehir hastanemizi de Kepez ilçesine yapacağız. İlk etapta 1000 yataklı olacak" diye konuştu.

'BİR KUSURUMUZ VAR'

Yatırımların reklamını iyi yapamadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim bir kusurumuz var, esasen bu kötü değil. Çok hizmet yapıyoruz ama tanıtımını başaramıyoruz. Belki de reklamı sevmediğimiz için yapmıyoruz. Hemen yan tarafta bulunan ağız ve diş sağlığı çok önemli bir merkezdir. Bunların sayısını artıracağız. Uyum olunca çok güzel ortaya çıkıyor. Birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Antalya'da Menderes Türel'in başkanlığında ulaşım konusunda hiç hayal etmediğimiz birçok hizmet hayata geçti. Büyükşehir'in son 5 yılda açılışlarına ve temel atma törenlerine yetişemiyoruz. Seçim arifesindeyiz. Şehirleri kimin yöneteceğine karar vereceğiz. Antalya için doğru tercih Menderes Türel'dir. Çünkü yaptıklarımızla konuşuyoruz. Yine biz yaparız daha iyisini yaparız. Projelerle halkın karşısına çıkıyoruz, hamasetle değil. Türel ve Tütüncü 5 yıl önce ne söz verdiyse yerine getirdi. Oy isterken gönül rahatlığıyla istiyoruz. Önümüzdeki seçimlere projelerle hazırlanıyoruz" diye konuştu.

'SEÇİMLER İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ'

Bakan Çavuşoğlu, bir ülkenin güçlü olabilmesi için istikrar ve ekonominin çok önemli olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye'ye ekonomik saldırı olduğu zaman ayakta kalabiliyorsak bu içinde bulunduğumuz istikrarın bir neticesidir, ekonomik gücümüzün bir göstergesidir. Türkiye etrafında bir ateş çemberi var. İstikrarsızlıklar var, terör var, yönetilemeyen ülkeler var. Bu sorunları gören ülke olarak bunlardan etkilenmediysek ve hatta mazlumların yanında olduysak, önemli bir aktörsek istikrarlı ve güçlü bir Türkiye olduğumuz için. Zayıf olsaydık savrulup giderdik. Onun için önümüzdeki seçimler istikrar için önemli" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Neşet Ertaş'a övgülerde bulundu. Antalya'nın Bakan Çavuşoğlu'unn önderliğinde birçok rekor kırdığını belirten Karaloğlu, STK'ların kamu hizmetinin önemli bir paydaşı olduğunu vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Kepez ilçesinin Hakan Tütüncü ile büyük ilerleme sağladığını söyledi. AK Parti'li belediyelerin hizmetlerinin bazı kişiler tarafından anlaşılmak istenmediğini dile getiren Türel, Antalya'nın kazanmasının ana gayeleri olduğunu aktardı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de merkezde toplantılar ve etkinlikler yapılacağını söyledi. Tütüncü, Kepez'de 52 noktada kültür ve sanat merkezi yaptıklarını kaydetti.